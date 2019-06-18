نادين نجيم لهيفاء وهبي "سلامة قلبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة اللبنانية نادين نجيب رسالة لصديقتها الفنانة هيفاء وهبي، بعد شفائها. ونشرت نادين صورة لهيفاء من داخل المستشفى على خاصية "الاستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" وحشتيني، سلامة قلبك". يذكر أن هيفاء وهبي، ظهرت كضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان، وهو من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

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