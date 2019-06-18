محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
يستعد فريق عمل مسلسل "أفراح إبليس" بالتحضير خلال الوقت الحالي، للبدء في تصوير الجزء الثالث من العمل، الذي يقوم ببطولته النجمان جمال سليمان، وصابرين.
وقال المؤلف الكبير مجدي صابر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "انتهيت من كتابة حلقات الجزء الثالث من مسلسله (أفراح إبليس)، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الجزئيين السابقين".
وأضاف: "من المقرر البدء في تصوير الجزء الثالث من المسلسل بعد عيد الأضحى المقبل".
كما كشف المخرج خالد الحجر الذي تولى إخراج الجزء الثالث بديلاً للمخرج أحمد خالد أمين، مصير دور الفنان الرحل محمود الجندي، الذي توفي أبريل الماضي أثناء عرض الجزء الثاني.
وقال الحجر في تصريحات لمصراوي: "ستعقد جلسات عمل مع صناع المسلسل للبحث عن بديل الفنان محمود الجندي".
وأوضح الحجر: "دور الفنان الرحل محمود الجندي لم ينته ومستمر ضمن أحداث الجزء الثالث، وجاري البحث عند بديل له خلال الوقت الحالي، وسيتم الكشف عنه عقب الاستقرار على الاسم النهائي".
"أفراح إبليس" بطولة جمال سليمان وصابرين ومحمود عبد المغني وكمال أبو رية ومنى عبد الغني ومحمد عادل وهنادي ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة.
وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قضايا الصعيد المتنوعة، ويناقش أيضًا قضية الإرهاب وضرورة مساندة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصير دور الجندي وموعد التصوير.. تفاصيل الجزء الثالث من "أفراح إبليس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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