بالفيديو.. توأم أصالة يغنيان "أمسك في حلمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أصالة نصري مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء غناء توأمها "آدم وعلي"، أغنية "إمسك في حلمك"، في حفل مدرسي.

علقت أصالة على الفيديو قائلة: "الله يحفظ ولاد العالم وولادي معهم، ألف شكر على اختيار أغنيتي مع العزيز محمد حماقي ليغنوها حبايب قلبي كلهم وبينهم آدم وعلى".

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وأضافت أصالة: "كتير فرحت اليوم وأنا بأمس الحاجة لها الشعور الرائع".

يذكر أن الفنانة أصالة أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا في الدمام بالسعودية، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.