- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة أصالة نصري مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء غناء توأمها "آدم وعلي"، أغنية "إمسك في حلمك"، في حفل مدرسي.
علقت أصالة على الفيديو قائلة: "الله يحفظ ولاد العالم وولادي معهم، ألف شكر على اختيار أغنيتي مع العزيز محمد حماقي ليغنوها حبايب قلبي كلهم وبينهم آدم وعلى".
وأضافت أصالة: "كتير فرحت اليوم وأنا بأمس الحاجة لها الشعور الرائع".
يذكر أن الفنانة أصالة أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا في الدمام بالسعودية، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. توأم أصالة يغنيان "أمسك في حلمك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.