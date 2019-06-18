محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر نجم "مسرح مصر" الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو يجمعه بصديقه الفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضائهما إجازة الصيف بأحد الشواطئ. وظهر خاطر ومحمد عبدالرحمن في الفيديو وهما يلعبان على الشاطئ، وعلق خاطر:" أنا وتوتة صيفنا سوا، لعبنا في الرمل وشمينا هوا بصوت فيروز". يذكر أن الفنان مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "طلقة حظ"، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، من بطولة إيمي سالم، اَيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، ميرنا نور الدين، أحمد ماهر، أنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن يمازحان الجمهور: "لعبنا في الرمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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