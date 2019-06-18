على ربيع: لست "أراجوز أو مهرج".. والكوميديا أصعب الفنون

تعتبر الكوميديا أصعب شيء في الفن، وفكرة إضحاك الناس لم تعد سهلة بل الأمر يعتمد على قصة وطريقة إخراجية خاصة وأداء وارتجال في كثير من الأحيان ، وأصبح فنان الكوميديا نادر الوجود ، وعندما يعرض مسلسلاً كوميدياً يقارن على الفور بنجوم زمان ، ويتهم بالفشل، وسقوط بطله ، واعتبر بعض النقاد أن على ربيع ليس ممثلاً كوميدياً ، بل ممثل يرتجل بطريقة استفزازية ، وعلى الجانب الآخر يحقق ربيع مشاهدات مرتفعة على حلقات مسلسلة فكرة بمليون جنية ، ويتفاعل مع الحلقات ملايين من المشاهدين ، وعلق ربيع على منتقديه بطريقة كوميدية.

وقال أنا ممثل اتمتع بحب من المشاهدين ، ولا أعترض على النقد من حق كل انسان يكتب مايراه ، ولكن عليهم اعطاء الفرصة وعدم الحكم سريعاً على عمل اجتهادنا فيه وأخذ مجهود كبير من فريق العمل ، وحقق مشاهدة دليل عند وجودى فى أى مكان أرى استحسان من الناس، وقال ربيع لست أراجوز ولا مهرج، أقدم فن

كوميدى له جمهوره، دليل أن مسرح مصر، مكتمل العدد أثناء العرض، وهذ يؤكد أن الجمهور مقتنع تماماً بفريق العمل، ويرجع ذلك ، لما نقدمه من قوالب كوميدية، فما أحوج الناس للضحك ،بعيداً عن المشاكل والضغوط اليومية والمسلسل جذب الأطفال قبل الكبار ، لإننا لا نصطنع، وبنشتغل من قلوبنا وبنية صافية، عشان كده وصلنا للأطفال، لأنه صعب تضحك عليهم، لو بقيت سالك من جواك ربنا هيكرمك ويسهل لأعمالك. وأثنى ربيع على فكرة المسلسل ، التى يعتبرها جديدة فى مضمونها ، وبأداء الأبطال فظهرت كل شخصيةبلون جديد أعطت نكهه للعمل ، ولقاء شريف عامر مع علاء الدين مصباح بطل المسلسل أعطى بهجة للمسلسل، وعمل دعاية لطيفة.

وأشار ربيع الى مسلسلة بأنه الكوميديا والضحك يجتمعان فيه مع الأجواء الغنائية والفنية ضمن حبكة درامية فيها المغامرة والتشويق جذبت الجمهور ،

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وكتبه مجموعة متميزة من الكتاب أمين جمال وابراهيم محسن وشريف يسري ومحمد فتحي عبد المقصود وإخراج وائل إحسان>

وتدور أحداث العمل حول "علاء الدين مصباح" الشاب الذي يطمح إلى دخول كلية الهندسة لتحقيق مشاريعه العلمية، وعندما يُخفق في ذلك، يُقرر تحقيق أحلامه عبر اتباع طريق آخر. ويتسم علاء الدين الشاب بالبساطة، ولديه حلما يتمنى تحقيقه،وبإرادته وإصراره ومساعدة الناس الطيبين، وفي ظل حروب يواجهها من الحاقدين والحاسدين والمنافسين". ويثني على "التعامل الناجح والمستمر مع شبكة "MBC مصر">

وقال إنا أحب هذه القناة وهي وجه الخير عليّ"، معرباً عن سعادته بالعمل مع فريق الممثلين لاسيما النجمة صابرين التي انضمت إلى العمل في دور مختلف، وعمنا صلاح عبد الله خفيف الظل، وسهر الصايغ مفاجأة فهى تمتلك قدرات الممثلة الكوميدية الموهوبة ، كريم عفيفي، أحمد السيسي، وليد فواز، أحمد سلطان، ولاء الشريف وأخرون وأضاف ربيع حاولنا القاء الضوء على مشكلة المخترع الذى يحمل بتبنى اختراعه ،ليخرج للنور ليفيد المجتمع ، فالمخترعون يحتاجون الدعم.. وناشد ربيع المخرجين بالتصوير فى الأمكان السياحية حتى تهر المشاهد بشكل جميل ، وتكون أيضاً دعلية للترويج للسياحة ، وهذا. مافعلناه فى فكرة بمليون جنية وظهور الأراهرامات كخلفية ، واستغل المخرج بعض الأمكان الجنيلة بنزلة السمان وعرضها ضمن الأحداث.