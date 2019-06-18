الإسكندرية السينمائي يحتضن مسابقة ممدوح الليثي.. وهذه شروط المسابقة

يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الذى تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة فى دورته الخامسة والثلاثين التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر 2019، الدورة السادسة من مسابقة ممدوح الليثى للأفلام الروائية الطويلة.

حيث رصدت أسرة الكاتب ممدوح الليثى جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه مقدمة من الإعلامى عمرو الليثى، وتقوم لجنة التحكيم بتقسيمها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان.

وأكد الإعلامى د. عمرو الليثى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب فى مصر، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائى فى مصر.

وأوضح الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان أن نتائج المسابقة سوف تُعلن فى حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.

يذكر أنه يقتصر الاشتراك على المتسابقين المصريين من الشباب الذين يكتبون لأول عمل، كما يُشترط فى السيناريو المقدم للمسابقة أن يكون مكتوبًا باللغة العربية على الكمبيوتر وألا يكون قد سبق مشاركته فى أى مسابقة مماثلة داخل مصر أو خارجها، وأن يكون العمل الأول أو الثاني لصاحبه، على أن يتعهد بعدم تنفيذه قبل إعلان النتائج.

ويقدم المتسابق 3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم، بعدد أعضاء لجنة القراءة بالإضافة لنسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان، لتيسير عمل

اللجنة، ونسخة إلكترونية من السيناريو على C.D للرجوع لها وقت الحاجة، ويقدم المتسابق سيرته الذاتية مطبوعة على الورق أو CD.وتشكل إدارة المهرجان لجنة خاصة لتحكيم المسابقة من صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة الذى ينظم العمل بها وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها بالشكل الحيادى ويشترط أن لا يكون لأى عضو فى اللجنة أى علاقة مباشرة بأى من المتقدمين للمسابقة.وللاشتراك فى هذه المسابقة على المتسابق التقدم لإدارة المهرجان لتقديم المستندات المطلوبة ودفع رسم اشتراك قيمته 200 جنيه، ويفتح باب الاشتراك اعتبارًا من 20 إبريل 2019، على أن يكون آخر موعد لتلقى السيناريوهات نهاية شهر يوليو 2019، وتسلم السيناريوهات باليد بعد التأكد من توفر الشروط ولا يسمح بسحب أى من السيناريوهات المقدمة للمسابقة عرضها للتنفيذ بعد تقديمها لإدارة المهرجان وقبل الإعلان عن نتائجها النهائية.