كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالًا بنجاح "الواد سيد الشحات".. "الأهرام" تُكرّم أحمد فهمي غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفنان أحمد فهمي، ضيفًا على مجلة "نصف الدنيا" أحد إصدارات مؤسسة الأهرام، مساء غدًا الأربعاء، في تكريم خاص احتفالا بنجاح أحدث أعماله الفنية المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات".

Advertisements

وسيتحدث فهمي خلال الندوة عن كيفية تحضيره لشخصية "سيد الشحات" وكواليس التصوير والصعوبات التي واجهته، بالإضافة إلى الكشف عن أعماله الجديدة التي سيقوم بالتحضير لها الفترة المقبلة في مجال السينما والتليفزيون.

ويذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى، هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.