ريكو قهوجي في «قهوة بورصة مصر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر المطرب والفنان المصري ريكو، العودة مجددا للسينما من خلال المشاركة ضمن أحداث فيلم “قهوة بورصة مصر”، حيث يجسد شخصية قهوجى ورثها عن عائلته، وهو العمل الذى يراهن عليه بقوة لأنه يقدمه بشكل جديد ومختلف عليه، ومن المقرر طرح العمل فى دور السينما يوم 24 من الشهر الجاري.

فيلم “قهوة بورصة مصر”، من بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر.

كما يشارك في العمل النجوم، على حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.