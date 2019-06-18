وفاة والدة مروة ناجي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفت والدة الفنانة المصرية مروة ناجي، يوم الثلاثاء 18 يونيو.

مروة أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقولها: ” بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنه إرجعي إلى ربك راضية مرضيه فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي) توفت إلى رحمة الله تعالى أمى الغالية..وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

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وأعلنت عن موعد الجنازة والعزاء، بقولها: “صلاة الجنازة عقب صلاة العصر مباشرة فى مسجد العمرى بالإسكندرية ... والمدفن باب خمسة امام دار إسماعيل ... والعزاء ليلا بجوار منزل العيلة بالاسكندرية ٧٠ شارع صفر باشا.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وغفر الله لامواتكم جميعا”.

وكانت مروة ناجي قد أعلنت في شهر مارس الماضي انفصالها عن زوجها أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والذي كان قد أسفر زواجهما عن طفلين هما آدم وآسر.

مروة ناجي مطربة عملت لسنوات طويلة في الأوبرا، و ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب «ذا فويس»، وأبهرت الجمهور من خلال أغنية «برضاك»، ولكنها انسحبت من البرنامج.