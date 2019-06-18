نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 4 دقائق مضت التعليقات على “شاهد” و”شاهد بلس” تكشفان بالأرقام عن نمو مطّرد في نسب المُشاهَدة وأعداد المشتركين خلال رمضان 2019.. وتَعِدان بالمزيد مغلقة

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كانت هذه تفاصيل خبر “شاهد” و”شاهد بلس” تكشفان بالأرقام عن نمو مطّرد في نسب المُشاهَدة وأعداد المشتركين خلال رمضان 2019.. وتَعِدان بالمزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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