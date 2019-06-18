عبد المجيد عبد الله يُهدي جمهوره أغنية جديدة: “شكرًا”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله أغنية جديدة بعنوان “شكرًا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية من كلمات العاليه، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وتريات تامر غنيم، عود ياسر بوعلي، ايقاعات إبراهيم حسن ومكس وماستر جاسم محمد.

وحققت الأغنية رواجًا واسعًا فور إطلاقها حيث تناقلها محبو عبد المجيد عبد الله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

لمشاهدة فيديو أغنية “شكرًا”: