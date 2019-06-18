إبن سلاف فواخرجي يثير بلبلة.. نسخة طبق الأصل عن والدته – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: بمناسبة عيد ميلاده، نشرت الممثلة السوريّة سلاف فواخرجي صورةً جمعتها بإبنها حمزة رمضان على حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

وأثارت هذه اللقطة بلبلة بعدما ظهر حمزة إلى جانب والدته سلاف فواخرجي وبدا الشبه واضحاً بينهما.

كما أشادت بعض المعجبات بوسامة إبن سلاف فواخرجي، أمّا والدته فأرفقت الصورة بتعليقٍ جاء فيه ” ضحكة لما بشوفها بفرح، وعيون لما بتطلع فيهن بقوى، وغصة اذا حسيت فيها بختنق، ودمعة اذا شفتها بشقى، وحكمة لما بسمعها بيكبر قلبي وقدامها برجع بصغر، وحضن لما بحط راسي عليه بطمن وبأمن وبدفا”.

وختمت سلاف فواخرجي رسالتها بالقول “يا أحلى رجّال صغير، بحبك. كل لحظة ودعوات الدنيا كلها الك ولاخوك. كل سنة وانت سالم وناجح وراضي ومرضي يا حمزة”.