الأمير فيليب حذّر حفيده هاري من ميغان ماركل.. والسبب؟

متابعة بتجــــــــــرد: ذكر تقرير لموقع “فوكس نيوز” أن الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث قد حذّر في السابق حفيده هاري من الممثلة الأميركية ميغان ماركل، ونصحه بعدم الزواج منها.
فبحسب المصادر، تحذير دوق إدنبره البالغ من العمر 98 عامًا لهاري كان أثناء مواعدة الأخير لميغان، فعندما لاحظ الجدّ تطوّر علاقة الأمير بالممثلة، قال له:” المرء يواعد الممثلات… ولا يتزوجهن”.
ورغم ذلك، تجاهل دوق ساسكس الذي يبلغ من العمر 34 عامًا نصيحة جدّه وتزوج من ميغان التي تبلغ من العمر 37 عامًا، في أيار/ مايو من العام الماضي.
يذكر أن علاقة دوق ساسكس ودوق إدنبرة قوية للغاية، ومنذ أيام قليلة تمنى حساب هاري وميغان على إنستغرام لـ “الجد” عيد ميلاد سعيد.
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