باسل خياط يُغني “ما وعدتك بنجوم الليل”.. ويُفاجئ المعجبين بصوته

متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للممثل السوري باسل خياط وهو يُغني وذلك خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج “أكلناها” مع زميله باسم ياخور على قناة “لنا” السورية. وفي التفاصيل، فقد نال خياط إعجاب رواد الانترنت بصوته خلال أدائه أغنية “ما وعدتك بنجوم الليل” للنجم وائل كفوري. نُشير إلى أن باسل غنى أيضاً “كلّ البنات بتحبك” خلال مقابلته مع باسم ياخور.

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