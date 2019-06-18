كارا ديليفين تكشف علاقتها بحبيبتها الممثلة الأميركية بفيديو حميم!

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين أنها تواعد صديقتها آشلي بنسون منذ حوالي عام.

وفي التفاصيل، فقد أكدت كارا البالغة من العمر 26 سنة علاقتها بالممثلة الأميركية من خلال فيديو حميم التقط في حفل تريفور لايف في نيويورك مساء الاثنين.

وقالت كارا في حديث لـ E! News إنها قررت كشف علاقتها بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لـ Stonewall Riots and Pride ولأن هذا اليوم يُصادف أيضاً ذكرى مرور سنة على علاقتها بآشلي بنسون.

والجدير ذكره، أن كارا حصلت على جائزة Hero Trevor Hero Award خلال هذا الحدث.