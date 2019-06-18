نجمة عربية تُثير الضجة بإطلالة شبه عارية في أسبوع الموضة التونسي

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الممثلة التونسية مريم بن شعبان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت شبه عارية في إطلالتها خلال حضورها حفل اختتام أسبوع الموضة التونسي. وفي التفاصيل، فقد فاجأت مريم الحضور بفستان شفاف من الجهة العلوية وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الفاضحة بالرغم من أنها عُرفت بإطلالاتها المحتشمة سابقاً. والجدير ذكره، أن الممثلة أطلت على منصة العرض بالتصميم الغريب الذي لا يمت إلى الأناقة والموضة بصلة.

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