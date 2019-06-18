رئيس فرنسا يقلد إلتون جون وسام جوقة الشرف الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقلد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، في يوم عيد الموسيقى في فرنسا، وسام جوقة الشرف للمغني البريطاني إلتون جون "أحد أعظم فناني موسيقى البوب روك منذ السبعينيات".

وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه، الثلاثاء، إن جون سيكرّم في فناء القصر الرئاسي، الجمعة، قبل بدء الاحتفال بعيد الموسيقى الذي ستشارك في إحيائه فرقتا "بريجيت" و"سانت سيستر" والمغنيتان إيريس جولد وبونجو.

وأضاف البيان أن المغني البريطاني "فنان موهوب بالعزف على البيانو وعبقري في التلحين ورجل استعراض حقيقي".

وأوضح قصر الإليزيه أن إيمانويل ماكرون "سيحيي التزام" إلتون جون "كأحد الفنانين الذين يستثمرون في الأعمال الخيرية وينشطون في إطارها لا سيما على صعيد مرضى الإيدز".

وسبق لإلتون جون (72 عاما) أن حاز في فرنسا وسام الفنون والآداب عام 1993، وهو موجود حاليا في فرنسا كجزء من جولة وداعية تستمر 3 سنوات كان باشرها عام 2018.