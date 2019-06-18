نقابة الفنانين المحترفين تتضامن مع محمد إسكندر

صدر عن نقابة الفنانين المحترفين في لبنان البيان التالي:

تؤكد نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، تضامنها مع الزميل المطرب محمد إسكندر في عمله الأخير الذي عبّر فيه عن معاناة الناس “من أين لك هذا”.

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وإن النقابة إذ تؤكد بأنها تحت سقف القانون وتحترم المؤسسات القضائية والأمنية التي تسهر على أمن الوطن والمواطنين وكذلك تحترم المؤسسات الخاصة كافةً، وبالوقت نفسه تؤكد على تمسّكها وإحترامها لحرية التعبير التي يكفلها الدستور.

وإن النقابة برئاسة نقيبها الأستاذ جهاد الأطرش سيكون لها مبادرة حلّ أمام المراجع المختصة. فمن يرغب من الزملاء الكرام بمؤازرة هذه المبادرة الحضور إلى دار النقابة يوم الأربعاء الواقع فيه 2019-6-19 الساعة التاسعة صباحاً.

وكان موقع “الخليج 365” قد نشر حصرياً خبر استدعاء كل من النجم محمد اسكندر ونجله الملحن والشاعر فارس اسكندر والموزع عمر صباغ والمخرج سام كيال بسبب فيديوكليب أغنية “من أين لك هذا”، حيث تم تبليغ كل الاطراف المعنيّة بالقضيّة من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة للإدلاء بإفادتهم في القضيّة ومفادها ايقاف كليب “من أين لك هذا” عن العرض لأنه يتضمن مشهداً تمثيلاً يمس بمصرف الاسكان. لقراءة الخبر بالكامل خاص – محمد اسكندر يدعو المتضررين من مؤسسة الاسكان الإنضمام اليه بعد استدعائه مرة جديدة