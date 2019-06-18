أديل بمظهر جديد.. هل وجدت السعادة والحب بعد انفصالها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّت النجمة العالمية، أديل، بمظهر برّاق خلال وجودها بصحبة فريق "سبايس جيرلز" في لندن.

وبدت آديل بوزن أقل ولون شعر "بلوندي" جديد، وفي حالة نفسية جديدة، وذلك بعد شهرين فقط من الإعلان عن الانفصال عن زوجها سيمون كونيكي (45 عامًا).

وكانت آديل ترتدي بلوزة بولو سوداء أنيقة، وبنطلونًا بأرجل واسعة بنقوش مزهرة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووضعت النجمة العالمية مكياجًا لطيفًا، مع رموش طويلة، كما رسمت حواجب قوية تظهر عينيها الزرقاوين المذهلتين، وأنهت المغنية مظهرها بأقراط ذهبية رائعة.

وظهرت النجمة وهي ترقص في الممرات، وابتعدت عن الفرقة، ثم تابعت بمقطع فيديو وهي تغني في الجزء الخلفي من سيارتها وهي في طريقها إلى الحفلة.

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ومن جانبه، علق المصمم، جيمس جونسون، على مظهر أديل الأخير، قائلًا إنها بدت مثيرة، مشيرًا إلى أن الفضل ربما يعود للوقت الذي تقضيه في لوس أنجلوس، وأنها ربما تكون في حالة حب جديدة.

وقالت فنانة المكياج إيم –حي وليام إن مظهر المغنية يعكس بوضوح سعادتها الجديدة، لافتة إلى أنها بدت متوهجة أكثر من أي وقت مضى.

وفي حفل عيد ميلادها الحادي والثلاثين في شهر مايو الماضي، أخبرت النجمة العالمية أديل متابعيها البالغ عددهم 31.8 مليون على إنستغرام أن العام المقبل سيكون "عظيمًا"، حيث تعهدت "بإنفاق كل شيء على نفسها".