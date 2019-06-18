بالصور طليقة وائل كفوري تطل عبر انستقرام

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نشرت طليقة وائل كفوري أنجيلا بشارة عبر "السوشيال ميديا" صوراً جديدة لها بعد اعلان طلاقها منه.
أنجيلا بشارة التي كانت نادرة الظهور في الإعلام و"السوشيال ميديا" كما إبنتيها ميشيل وميلانا بناء على رغبة وائل الذي كان يفضل إبتعاد حياته الخاصة عن الإعلام، نشرت صورتين جديدتين لها وصورة ثالثة مع الطفليتن.
وكان الفنان وائل كفوري قد أعلن طلاقه رسمياً قبل عدة أيام عن طريق الإعلامية ريم نجيم، التي أشارت أنها فعلت ذلك بناء على طلبه، موضحة أنه وأنجيلا بشارة كانا منفصلين وتمً الطلاق ؤسمياً قبل نحو عام تقريباً.
من ناحية أخرى يستعد الفنان وائل كفورى لطرح أغنية جديدة بعنوان "إستشبهت فيك" من كلمات منير بو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.
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