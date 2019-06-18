عائلة ميشال حجل: وصيتها أن ترتدوا الأبيض في جنازتها

طلبت عائلة وصيفة ملكة جمال لبنان ميشال حجل، التي توفّيت أمس الخميس عن عمر 24 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، من المشاركين في جنازتها ارتداء اللون الأبيض.

وقالت بولا شقيقة ميشيل إنّ هذه الأخيرة كانت ترغب بأن تكون جنازتها مكللة باللون الأبيض.

وقد كتبت بولا رثاءً مؤثراً لشقيقتها التي رحلت بعد معاناة طويلة جاء فيه

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" بكرا عرسك انكتبلك عمر جديد عمر طاهر متلك. بكرا وبعدو رح افقدلك وقت روح عند ماما مش رح لاقيكي ناطرتيني. مهما كبرتي رح تضلي بعيوني طفلة اللي بتركض لعندي بس تحس بالوحدة، وقت تفرح و وقت تزعل.

ومين غيري رح يحمل همك بهالعمر، ما انا سندك وانت قلبي وروحي انت عيني اللي بقشع فيا.

عهد علي ابقى سندك وسند اختك وامك وبيك يا كل حياتي.

اختي حبيبتي، ضحكنا كتير و بكينا كتير و تعذبنا اكتر من كتير. ياما حكينا اسرار لبعض يا ما سهرنا و تحكيلي احلامك الزغيري.

كبرتي يا زغيري صرتي عروس و الأبيض شو لابقلك و عريسك فوق ناطرك تأ يكمل فرحتك".

يذكر أنّ وفاة ميشيل اصيبت بالسرطان بعد انتخابها وصيفة ملكة جمال لبنان في العام 2016 وحاربت المرض وانتصرت عليه، ثم عاودها في الغدد اللمفاوية العام الماضي، فحاربته أيضاً وانتصرت عليه لترحل بعدها بستة أشهر.