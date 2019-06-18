هيفاء وهبي في أوّل صورة لها من المستشفى

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نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة هي الأولى لها من المستشفى، بدت فيها مشرقة وجميلة، بوجه خالٍ من الماكياج.
وطمأنت هيفاء محبيها معربة عن شوقها لهم، بعد شهر ونصف قضتها داخل المستشفى للعلاج من فايروس أصابها.
هيفاء وهبي
ولم تحدد هيفاء موعداً لخروجها، كما أنّها لم تعلن عن طبيعة الفايروس الذي أصابها. وبدت محاطة في الصورة بأجهزة ومحاليل طبية، ما يؤكد أن الفنانة لا تزال تخضع للعلاج.
وكانت هيفاء قد أصيبت بوعكة صحيّة في مصر، ونقلت إلى لبنان حيث شخص الاطباء حالتها بفايروس، وبدأت رحلة علاج منذ ستة أسابيع ولم تحدد موعداً لخروجها.
يذكر أن آخر ظهور لهيفاء كانت كضيفة شرف مع الممثل احمد فهمي في مسلسل "الواد سيد الشحات".
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