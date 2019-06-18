القبض على فنان شهير بتهمة التحرش.. هذه هي التفاصيل

النجم العالمي كوبا جودنج، تم القبض عليه بعد الاشتباه في تورطه في التحرش بامرأة ولمسها عنوة دون رغبتها، بحسب شرطة نيويورك الأمريكية.

محاكمة ليلية، والفنان ينكر الاتهامات

الفنان الشهير قام بتسليم نفسه إلى السلطات في حوالي الثانية بعد منتصف الليل، من جانبه أنكر كوبا كل الاتهامات الموجهة إليه؛ نافياً أن يكون قد ارتكب أية جريمة، وذلك خلال المحاكمة الليلية ورجوعاً إلى التحقيقات؛ فإن جودنج قام بلمس امرأة رغماً عنها بقصد التحرش في إحدى حانات مانهاتن؛ مما دفعها لتقديم مذكرة للشرطة في حينها، تتهمه فيها بتعمد لمسها.

من جانبه نفى المحامي الخاص بكوبا، كل ما تردد على لسان السيدة؛ مؤكداً أن الشريط الخاص بالحانة يؤكد عدم تورط موكله في أي فعل إجرامي طوال فترة تواجده بالمكان.

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عمدة مانهاتن يرفض التعليق

فيما رفض المتحدث الرسمي باسم مقاطعة مانهاتن، التعليق على الخبر تماماً؛ مفضلاً الصمت لحين انتهاء التحقيقات، أما النجم ذو الواحد والخمسين عاماً، والحاصل على الأوسكار؛ فقد أكد أنه يثق تماماً في نزاهة القضاء والنظام الأمريكي، ومتأكد من براءته حين يحين الوقت لها.

وقد فاجأ كوبا الموجودين في المحكمة بحضوره مبتسماً وبثقة كبيرة في البراءة، لكنه رفض التسجيل مع الصحفيين، الذين طلبوا منه الإدلاء بأي تعليق على القضية.

يذكر أن كوبا جودنج شارك في العديد من الأعمال السينمائية المهمة في تاريخ هوليوود، لعل أبرزها فيلم رجال شرفاء، الذي شارك في بطولته مع النجم العالمي روبرت دي نيرو، وقام خلاله بدور شخص يتولى دي نيرو تدريبه على الغوص، بعد أن تعرض لحادث أثر على حياته بشكل عام.