كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:49 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعروسان في حفل زفافهما بدولة إفريقية وهما يرقصان وكان الحفل نهارا .
وأظهر الفيديو قيام العريس برش التراب على العروس بشكل متكرر ومتعمد عن طريق قدميه لإزاحة التراب على وجه العروس وفستانها أو عن طريق قيامه بحمل التراب على كفيه ورشه عليها بشكل غير متوقع .
وجاء رد فعل العروس والحضور غريبا حيث لم تبدي العروس أي انزعاج أو اعتراض على ما يفعله العريس كذلك الحضور كان يحتفي به .. فيبدو إنها من طقوس الأفراح الخاصة بهم .
كانت هذه تفاصيل خبر في حفل زفافهما .. عريس يرش التراب على عروسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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