لماذا وصف أحمد عز أحد متابعيه على “تويتر” بالبخل؟

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متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان أحمد عز جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصورة له تلقاها من أحد متابعيه الذين لديهم موهبة الرسم.
وظهر “عز” بعين واحدة فقط، ويبدو أن الشخص الذي رسم الصورة نسي رسم عينه الأخرى، وعلق “عز” ساخرا على الصورة وقال: “اللي عملها بخيل أوي”، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين أشادوا بخفة ظله.
جدير بالذكر أن أحمد عز قد انتهى مؤخرًا أيضًا من تصوير فيلمه الجديد “ولاد رزق 2″، والذي كان من المقرر طرحه خلال عيد الفطر المبارك، ولكن تم تأجيله لعيد الأضحى المقبل، والذي يشارك في بطولته بجانب نجوم الجزء الأول: عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، وأحمد الفيشاوي، ومن إخراج طارق العريان.
ومن المقرر أن يبدأ في استكمال تصوير مشاهد فيلمه المؤجل “العارف”، الذي يقوم ببطولته بجانب الفنان محمود حميدة وأحمد فهمي وغيرهم من النجوم.
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