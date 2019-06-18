تكريم زاهي وهبي في بغداد

متابعة بتجـــــرد: كرّم مهرجان أوتنابشتم للإبداع الدولي في دورته الأولى في العاصمة العراقية بغداد الشاعر والاعلامي زاهي وهبي تقديراً لمشواره الحافل في الشِّعر والإعلام ومنحه مجسماً لشخصية أوتنابشتم المحورية في ملحمة جلجامش الخالدة.

وأعرب وهبي عن سعادته العارمة بهذا التكريم إلى جانب نخبة من كبار المبدعين العرب والعراقيين مثل: منى واصف، دريد لحام، أحمد بدير، فاطمة الربيعي، محمد المنصور وسواهم.

وخلال حفل تسليم جوائز التكريم ألقى وهبي قصيدته “بغداد” التي لحّنها الفنان المصري حازم شاهين وغنتها الفنانة السورية فايا يونان، وعبّر عن فرحه الدائم بزيارة العراق الذي يستعيد عافيته ودوره الثقافي الريادي كما كان دائماً، شاكراً لجنة المهرجان على اختياره من بين المكرمين.