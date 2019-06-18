متابعة بتجــــــــــرد: أعرب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن استيائهم الشديد من الجهات المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في مصر بعد اختيار الفنان حكيم لإحياء حفل الإفتتاح المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة.
وأجمع الناشطون على ضرورة أن يكون النجم المصري تامر حسني نجم الأولمبياد، خاصة أنه يعتبر واجهة مصر الفنية أمام الوطن العربي وبلدان العالم.
وكتب أحدهم عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “يعني الإمارات لما حبوا يتباهو قدام العالم في آخر أوليمباد راحوا جابوا تامر حسني و حطوه في مقدمت العرب كأهم و اشهر واجهه عربيه”، وتابع: “في مصر بقى اللي هي بلده مطلبوهوش و لا طلبوا عمرو دياب و راحوا جابوا حكيم يكون واجهة مصر بجد حاجه قذره و تقرف و انا اتقفلت من اولها و مش متفائل ونفسي اشوف اللي اختار حكيم عشان اعبرله بطريقتي والله حرااااااام يا مصر”.
تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني كان قد أحيا حفل افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات، حيث قاد أوبريت غنائي بعنوان Where I am supposed to be بمشاركة عدد من النجوم العرب والعالميين وهم حسين الجسمي، أصالة نصري، لويس فونسي وأفريل لافين.
كانت هذه تفاصيل خبر استياء جماهيري عارم.. المصريون يطالبون بـ تامر حسني في الأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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