انطلاق المهرجان الدولي للمونودراما في تونس بمشاركة 27 عرضا

أطلقت تونس، مساء الإثنين، الدورة الثانية من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، بمشاركة 27 عرضا عربيا وأجنبيا، في احتفاء نادر بفن الأداء المسرحي الفردي.

وقدم المهرجان، في الافتتاح على مسرح المركز الثقافي "محمود المسعدي" بوسط تونس العاصمة، العرض المصري "واحدة حلوة"، إخراج أكرم مصطفى، وبطولة ليليت فهمي، وإنتاج البيت الفني للمسرح.

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تشارك في المهرجان، الممتد حتى 21 يونيو/حزيران، عروض من مصر والمغرب والجزائر وليبيا وتونس وسوريا وفلسطين وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا.

وقال إكرام عزوز، مدير المهرجان في الافتتاح: "يهدف المهرجان إلى تثمين العمل الفردي المسرحي ليس (المان وان شو)، الذي تزخر به الدول العربية، وسعيد بألق المهرجان بعد نجاح الدورة الأولى".

تكرم الدورة الـ2 الكاتب الفلسطيني توفيق فياض، والممثل التونسي عبدالغني بن طارة، ونقيب الفنانين العراقيين جبار الجودي، والممثل الجزائري هارون الكيلاني، والأكاديمي الليبي حسن قرفال.

وبجانب العروض الـ27 التي تتنافس منها 11 على جوائز المهرجان، يشمل البرنامج 8 عروض لمسرح الشارع، و5 ورش عمل، وندوة عن "المونودراما في العالم العربي"، يتحدث فيها متخصصون من تونس والعراق والسعودية وليبيا والجزائر.