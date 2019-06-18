ماجدة الرومي تُطلِق ديو غنائي مع الراحل ملحم بركات

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة ماجدة الرومي عن المفاجآة التي روّجت لها منذ أيام عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت الديو الغنائي مع الموسيقار الراحل ملحم بركات. حيث ظهرت في الفيديو الّذي نشرته عبر قناتها الخاصة على YouTube وهي تُغنّي "اعتزلت الغرام" على طريقة الديو مع الموسيقار ملحم بركات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الّتي جمعتهما في استديو التسجيل.
الجدير ذكره أن هذه المفاجأة كان لها وقعا مؤثراً على محبّي الموسيقار الراحل. وكان ملفتاً الحنين له في تعليقات المتابعين الذين أثنوا على هذا الديو وشكروا الرومي على وفائها.
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