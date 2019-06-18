محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها أثناء ممارسة تمارين اليوجا، أبرزت فيها رشاقتها، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام". وظهرت ياسمين في الصورة واقفة على رأسها بمهارة عالية، ونالت الصورة إعجاب الجمهور. وانهالت على الصورة مئات التعليقات التي تغزلت في ياسمين ورشاقتها وكتب أحدهم: "بطل مصر"، وكتب آخر: "برافو عاش يا وحش". Advertisements كانت ياسمين قد نشرت في وقت مضي صورة، وهي تقوم بنفس الحركة ولكن بمساعدة مدربتها. يذكر أن ياسمين صبري شاركت في سباق رمضان المنقضي، من خلال هو مسلسل "حكايتي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تقف على رأسها وتبهر جمهورها.. والمتابعون: "عاش يا وحش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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