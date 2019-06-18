محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي عن موعد انطلاق دورته المقبلة المقرره في 2020.
وذكر المهرجان في بيان صحفي صباح اليوم، أن الدورة الجديدة ستقام في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2020.
يذكر أن المهرجان عقد دورته الماضية هذا العام في الفترة من 14 إلى 25 مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر " كان السينمائي" يكشف عن موعد انطلاق دورته المقبلة في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.