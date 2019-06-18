" كان السينمائي" يكشف عن موعد انطلاق دورته المقبلة في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي عن موعد انطلاق دورته المقبلة المقرره في 2020.

وذكر المهرجان في بيان صحفي صباح اليوم، أن الدورة الجديدة ستقام في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2020.

يذكر أن المهرجان عقد دورته الماضية هذا العام في الفترة من 14 إلى 25 مايو.