إلغاء عرض "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" يوم الجمعة بسبب افتتاح البطولة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت "كايرو شو"، منتجة مسرحيتي "الملك لير" و "٣ أيام في الساحل" عن إلغاء عرضهما يوم الجمعة، احتفالا ببطولة الإفريقية التي ستنطلق في مصر خلال اليوم نفسه.

وكشف الإدارة عن أن المسرحيتين مستمرتان طوال الصيف وببرنامج مكثف للعروض، لافتا إلى أن برنامج الصيف سيتم الإعلان عنه بشكل دائم، سواء مباشرة، من خلال الصفحات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو عن طريق شركة (تيكتس مارشيه) المسئولة عن حجز التذاكر.

"الملك لير" يتم عرضها على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي ورانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، أحمد عزمي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم وحمادة شوشة.

أما مسرحية "٣ أيام في الساحل"، فتُعرض على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر بطولة نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي بمشاركة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبوعوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.