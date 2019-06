"Avengers: Endgame" يحصد 3 جوائز وليدي جاجا أفضل ممثلة في حفل جوائز "MTV"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أسدل الستار مساء أمس الاثنين على حفل توزيع جوائز "MTV" للأعمال السينمائية والتليفزيونية، والذي استضافه مسرح "Barker Hangar" بمدينة سانتا مونيكا الأمريكية، وقدم الحفل النجم زكاري ليفي بطل فيلم "Shazam".

تصدر قائمة الجوائز فيلم الأكشن والمغامرة "Avengers: Endgame" بإجمالي 3 جوائز

إليكم القائمة الكاملة لجوائز الحفل:

جائزة أفضل فيلم سينمائي

Avengers: Endgame

جائزة أفضل عمل تليفزيوني

Game of Thrones

جائزة أفضل أداء تمثيلي سينمائي

ليدي جاجا عن فيلم "A Star Is Born"

جائزة أفضل أداء تمثيلي تليفزيوني

إليزابيث موس عن مسلسل "The Handmaid’s Tale"

جائزة بطل العام

روبرت داوني جونيور عن فيلم "Avengers: Endgame"

جائزة أفضل شخصية شريرة

جوش برولين عن فيلم "Avengers: Endgame"

جائزة أفضل قبلة

لانا كوندور ونوح سينتينو عن مسلسل "To All the Boys I’ve Loved Before"

جائزة أفضل أداء مرعب

ساندرا بولوك عن فيلم "Bird Box"

جائزة أفضل مشهد قتالي

بري لارسون عن فيلم "Captain Marvel"

جائزة أفضل لحظة موسيقية

أغنية "شالو" فيلم "A star is born"

جائزة أفضل وثائقي

Surviving R. Kelly

جائزة أفضل أداء كوميدي

دانيال ليفي عن مسلسل "Schitt’s Creek"

جائزة مسلسلات الواقع

مسلسل "Love & Hip Hop: Atlanta"

