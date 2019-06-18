بالفيديو| رولا سعد تغني للمنتخب المصري ومحمد صلاح "اتقدم يا فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
طرحت المطربة اللبنانية رولا سعد، أحدث كليباتها "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي الأغنية التي أهدتها للمنتخب المصرى واللاعب محمد صلاح، قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة.
وقالت رولا سعد في بيان صحفي: "عملت الأغنية لأن بقالى فترة كبيرة ما عملت شيء للشعب المصرى، وحبيت أقدم له هذه الهدية، غير إن اللاعبين المصريين عندهم قدرات عالمية كبيرة، وكون إننا عرب ومن نفس الطين ده أقل حاجة نقدمها لمصر وشعبها".
وتابعت: "غازلت محمد صلاح فى كلمات الأغنية لأنى أحب فيه الإنسان أكتر من اللاعب، حيث واجه صعوبات كثيرة، وما استسلم للظروف حتى أصبح نجما عالميا، وساعد أهل بلده بشكل كبير، غير أنه مثل مصر والعرب بشكل حلو جدا، واحنا بنفتخر به، وبتمنى لهم التوفيق فى البطولة".
الأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبداللطيف.
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