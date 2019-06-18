نهال عنبر: حالة عزت أبو عوف مستقرة ويحتاج إلى دعوات محبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشفت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية عن مستجدات الحالة الصحية للفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي يرقد بالعناية المركزة منذ عدة أيام. وقالت نهال عنبر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد الله عزت أبو عوف حالته مستقرة حتى الاَن". وأضافت:" مازال في غرفة العناية المركزة، ويحتاج إلى دعوات من جمهوره ومحبيه بالشفاء" Advertisements وأشارت: " الأطباء أكدوا أنه يستجيب للعلاج ولكن حالته مازالت حرجة، وسيظل في الرعاية المركز حتى يتم استقرار الحالة بشكل كامل". وكان الفنان عزت أبو عوف تعرض لأزمة صحية بعد انخفاض في الضغط استدعت نقله لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين. يُذكر أن اَخر ظهور للفنان عزت أبو عوف، كان في رمضان الماضي إذ شارك في إعلان تابع لإحدى شركات الاتصالات، بجانب المطرب عمرو دياب.

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