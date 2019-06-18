بقبلة على خدها.. هيفاء وهبي تنشر أول صورة لها بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أول صورة لها بالمستشفى، بعد أن كشفت خلال الفترة الماضية عن تعرضها لوعكة صحية أبعدتها عن ممارسة نشاطها الفنى.

وظهرت هيفاء في إحدى الصور التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، دون ماكياج وبوجه شاحب، وعلقت عليها قائلة "اشتقتلكم".

كما أظهرت هيفاء في صورة أخرى قبلة والدتها على خدها، وعلقت عليها قائلة "البوس البوس".

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ولم تكشف هيفاء حتى الاَن طبيعة مرضها.

كانت هيفاء وهبي أعلنت أن سبب غيابها يرجع إلى مرضها، وكتبت في نهاية شهر رمضان المنقضي عبر حسابها بموقع "تويتر" تغريدة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك، وعلقت: "عيد مبارك، وينعاد على الجميع، اعتذر عن غيابي، وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء".

يذكر أن هيفاء وهبي، ظهرت كضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات"، الذي يعرض حاليا ضمن دراما رمضان، وهو من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.