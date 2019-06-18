- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أول صورة لها بالمستشفى، بعد أن كشفت خلال الفترة الماضية عن تعرضها لوعكة صحية أبعدتها عن ممارسة نشاطها الفنى.
وظهرت هيفاء في إحدى الصور التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، دون ماكياج وبوجه شاحب، وعلقت عليها قائلة "اشتقتلكم".
كما أظهرت هيفاء في صورة أخرى قبلة والدتها على خدها، وعلقت عليها قائلة "البوس البوس".
ولم تكشف هيفاء حتى الاَن طبيعة مرضها.
كانت هيفاء وهبي أعلنت أن سبب غيابها يرجع إلى مرضها، وكتبت في نهاية شهر رمضان المنقضي عبر حسابها بموقع "تويتر" تغريدة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك، وعلقت: "عيد مبارك، وينعاد على الجميع، اعتذر عن غيابي، وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء".
يذكر أن هيفاء وهبي، ظهرت كضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات"، الذي يعرض حاليا ضمن دراما رمضان، وهو من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر بقبلة على خدها.. هيفاء وهبي تنشر أول صورة لها بالمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.