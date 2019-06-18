شاهد: هيفاء وهبي تنشر صورة من المستشفى بعد غياب شهر وصراع مع مرض خطير

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر سناب شات صورة جديدة من المستشفى وذلك بعد غيابها شهر لإصابتها بمرض خطير.

وكشف أحد المصادر عن الحالة الصحية للفنانة هيفاء وهبي، حيث أكد أن الفنانة حالتها الصحية استقرت، ومن المحتمل أن تغادر المستشفى خلال أيام قليلة، بعدما استجابت للعلاج خلال الأيام القليلة الماضية، وتخطت مرحلة الخطر التي كانت بها.

وتعرضت هيفاء لوعكة صحية شديدة منذ أسابيع قليلة نقلت على إثرها إلى المستشفى، واعتذرت عن عدم مشاركتها في أي عمل فني، أو ظهور إعلامي بسبب مرورها بالوعكة الصحية.

كما كشف الإعلامي اللبناني «إيلي باسيل» عن هوية المرض الذي أصاب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي؛ من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: «للأسف هيفاء فعلًا مريضة.. كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف.. ادعولها بالشفاء».

وكانت هيفاء قد غردت عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: عيد مبارك ، ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر …خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمدلله على كل شئ.