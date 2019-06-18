هيفاء وهبي توجه رسالة لجمهورها من المستشفى

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها من داخل إحدي المستشفيات، وعبرت عن افتقادها لجمهورها فكتبت عليها "أشتقتلكم"، وذلك من خلال خاصية "الإستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
ظهرت هيفاء في الصورة من دون ماكياج، ويبدو أنها ما زالت تعاني من وعكة صحية، حيث أعلنت مؤخرًا أنها تعرضت لأزمة مرضية
أبعدتها عن الظهور في أي أعمال فنية وحتي عن الظهور إعلاميًا.
يذكر أن هيفاء وهبي غابت عن السباق الدرامي لموسم رمضان الماضي، واكتفت بالظهور كضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، و محمد عبدالرحمن.
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