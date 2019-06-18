تخطى كليب "آه حبيبي"، للمطربة الجزائرية ياسمين نيار، التي طرحته منذ 4 أيام 500 ألف مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلماتها وألحانها، وإخراج غروب نيار، وتم تصويره في العاصمة السويسرية جنيف بعد تحضيرات دامت لأكثر من شهر.
إلى معايير تقنية عالمية، واستخدمت طائرة هليكوبتر في بعض المشاهد إلى جانب أفكار أخرى تحمل نكهة من الجرأة والخصوصية.
تولت شركة "نيار جروب"، الإشراف على عملية الإخراج استنادًا
حرصت الفنانة على نوعية عملها بهدف الوصول إلى نقطة مختلفة عن كل ما هو سائد في الساحة الفنية
تستعد ياسمين الآن، لتصوير كليب جديد في الجزائر، ستكشف عن تفاصيله لاحقًا.
ياسمين نيار، مغنية جزائرية، بدأت مشوارها الموسيقى في سن مبكرة، في عام 2016 أطلقت أول عمل غنائي لها بعنوان "بشويش"، وفي نفس العام أطلقت أغنية "ايش ابش".
دخلت ياسمين خلال الفترة الماضية في أزمة مع المحلن عصام كاريكا، بعدما اختلف الثنائي على التعاون في أغنية جديدة من تلحينه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "آه حبيبي" لياسمين نيار يتخطى نصف مليون مشاهدة في 4 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.