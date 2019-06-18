فيديو.. "آه حبيبي" لياسمين نيار يتخطى نصف مليون مشاهدة في 4 أيام

تخطى كليب "آه حبيبي"، للمطربة الجزائرية ياسمين نيار، التي طرحته منذ 4 أيام 500 ألف مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلماتها وألحانها، وإخراج غروب نيار، وتم تصويره في العاصمة السويسرية جنيف بعد تحضيرات دامت لأكثر من شهر.



تولت شركة "نيار جروب"، الإشراف على عملية الإخراج استنادًا

إلى معايير تقنية عالمية، واستخدمت طائرة هليكوبتر في بعض المشاهد إلى جانب أفكار أخرى تحمل نكهة من الجرأة والخصوصية.

حرصت الفنانة على نوعية عملها بهدف الوصول إلى نقطة مختلفة عن كل ما هو سائد في الساحة الفنية

العربية.

تستعد ياسمين الآن، لتصوير كليب جديد في الجزائر، ستكشف عن تفاصيله لاحقًا.

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ياسمين نيار، مغنية جزائرية، بدأت مشوارها الموسيقى في سن مبكرة، في عام 2016 أطلقت أول عمل غنائي لها بعنوان "بشويش"، وفي نفس العام أطلقت أغنية "ايش ابش".

دخلت ياسمين خلال الفترة الماضية في أزمة مع المحلن عصام كاريكا، بعدما اختلف الثنائي على التعاون في أغنية جديدة من تلحينه.