فيديو.. التحضيرات النهائية لحفل كارول سماحة بالمغرب

تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات "مهرجان موازين إيقاعات العالم"، على خشبة مسرح النهضة، وذلك يوم 21 من شهر يونيو الجاري.

شاركت كارول جمهورها، بمقطع فيديو من كواليس التحضيرات النهائية لحفلها القادم، وذلك قبل سفرها إلي المغرب لإحيائه، وأعلنت مفاجأة خاصة وهي غناء أحدث أغانيها "المطلقة" لأول مرة خلال الحفل.

وقد ظهرت كارول في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من البروفة النهائية قبل سفرها وهي تتدرب علي غناء "المطلقة"، والأغنية من كلمات الشاعر اللبناني علي المولى، الحان ميشال فاضل، توزيع مولاي.