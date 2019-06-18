” مارادونا ” يهاجم ميسي ورفاقه في المنتخب بألفاظ نابية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 03:53 مساءً - شن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ” دييغو أرماندو مارادونا ” هجوما عنيفا على لاعبي منتخب بلاده بعد الهزيمة التي تعرضوا لها أمام منتخب كولومبيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل .
وفي تصريحات لمارادونا نقلتها صحيفة ” ماركا ” الإسبانية قال أن اللاعبين أضاعوا هيبة المنتخب وأهانوا القميص الذي يرتدونه .. مضيفا : ” ما الذي تبقى من هيبة الأرجنتين التي بنيناها منذ سنوات .. أشعر أن فريق مملكة تونغا يستطيع الفوز علينا ” .
وبالحديث عن اللاعبين وجه مارادونا السباب لعدد من اللاعبين بألفاظ نابية وإنه لم يعد لديه ثقة في هؤلاء اللاعبين .
وكانت قرعة بطولة كوبا أمريكا وضعت الأرجنتين في المجموعة الثانية مع منتخبات : قطر وكولومبيا وباراجواي .. ومباراتهم القادمة ستكون مع منتخب باراجواي .
ويذكر أن منتخب الأرجنتين لم يحرز لقب كوبا أمريكا منذ 26 عاما على الرغم من بلوغه النهائي خمس مرات .
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