هل هناك جزءٌ ثانٍ لمسلسل "سلاسل ذهب"؟.. مخرج العمل يُجيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد عرض مسلسل "سلاسل ذهب"، في شهر رمضان الماضي، تداول المتابعون معلومات تفيد بتوجه القائمين عليه بإنتاج جزء ثان من المسلسل؛ لأن أحداث الحلقة الأخيرة انتهت بأحداث وحكايات متشعبة.

وحول هذا الأمر؛ أكد مخرج العمل، إياد نحاس، أن الحديث عن الجزء الثاني ما زال مبكرًا، رغم النجاح الذي حققه "سلاسل ذهب". في جزئه الأول.

وأضاف النحاس في حديث صحفي أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عدة أخبار بهذا الخصوص، في وقت لم نتحدث فيه عن الموضوع بعد، مشيرًا إلى أن أمر إقرار جزء ثان يعود إلى الشركة الجديدة حصرًا.

المسلسل الذي يعد من نوع البيئة الشامية، لم يستعرض قيم الزمن الماضي بنوع من "النوستالجيا"، بل باتت بيئة درامية تعرض القصص والحكايات غير المرهونة بالقيم الأخلاقية.

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وعلى الرغم من أن العمل فقير إنتاجيًا بحسب النقاد، غير أنّ "سلاسل ذهب" تفوّق على منافسيه بشكل واضح، وحقق صدى إيجابيًا من قبل المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث "سلاسل ذهب" حول شخصية "مهيوب" (بسام كوسا)، وهو صائغ ذهب، يسعى بشكل دائم إلى جمع الأموال، من خلال النصب والاحتيال؛ فيتزوّج بنساء ثريات ويتلاعب بهن عاطفيًا، وبعد أن يسلب من كل واحدة ثروتها ينفصل عنها.

هكذا يبدأ العمل باجتماع طليقتيه "ذهب" و"ذكية" (كاريس بشار وديمة بياعة)، اللتين تخططان للانتقام منه واسترداد أملاكهما، لتنطلق الحبكة بالتخطيط لمكائد توقع بـ"مهيوب".