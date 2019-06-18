متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم مرور أكثر من شهر على بث الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي استضاف فيها النجمة المصرية، فيفي عبده، إلا أن الأخيرة ظهرت عبر خاصية البث المباشر عبر حسابها على "إنستغرام"، وردّت على العديد من الانتقادات التي طالتها.
وقالت الراقصة المصرية في الفيديو، إن الانتقادات التي سمعتها، وخاصة ظهورها من دون حاجبيها، وذلك بعد تعرض وجهها إلى الماء، فأذاب مساحيق التجميل جميعها من على وجهها:" أنا معنديش حواجب، وشلتها بالغلط، ودي أحلى على وجهي".
وأضافت: "أقوم برسم الحواجب بمستحضرات التجميل على الطريقة التي أحبها، وأرفض اللجوء الى استخدام التاتو الدائم للحواجب."
على الصعيد الفني، شاركت فيفي عبده، الفنان اللبناني رامي عياش، في فيديو كليب أغنية "يا سكاكر السكر" وهي من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تردّ على المنتقدين: أنا معنديش حواجب.. ودي أحلى على وجهي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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