شكرا لقرائتكم الممثل الأميركي كوبا غودينع جونيور متهم بالانتهاك الجنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت إلى الممثل الأميركي، كوبا غودينغ جونيور، الخميس، في نيويورك تهمة الانتهاك الجنسي في إطار حدث وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو أمر ينفيه كلياً.

وأكد ناطق باسم الشرطة أن الممثل الحاصل جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي العام 1997 حضر إلى مقر الشرطة، ووجهت إليه تهمة القيام بملامسات من دون رضا الطرف الآخر.

وقال مارك هيلر، محامي كوبا غودينغ جونيور، الخميس لدى خروجه من مفوضية الشرطة في نيويورك إلى حيث حضر الممثل في وقت سابق إن موكله سيخوض المحاكمة على أساس عدم الاعتراف بالتهمة الموجهة إليه.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن مقدمة الشكوى تأخذ على الممثل المولود في نيويورك لمس صدرها في حانة في مانهاتن مساء الأحد.

ورداً على سؤال طرحه موقع "تي أم زي" عليه في مطار لوس أنجلوس نفى الممثل أن يكون قام بأي حركة غير مناسبة.

وأضاف "أنا على ثقة بالسلطات وثمة تسجيل يظهر فعلا ما حدث".

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سجن سنة واحدة

ويواجه المدان بتهمة الملامسة من دون رضا الطرف الآخر احتمال الحكم عليه بالسجن سنة واحدة، وفق قوانين ولاية نيويورك.

وأكد محاميه، الخميس، أن الممثل "لم يتصرف بطريقة غير مناسبة وما من شيء في المقطع المصور يمكن أن يعتبر مبهما".

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن امرأة أخرى تقدمت بشكوى ضد الممثل الاثنين بشأن حادث وقع في آذار/مارس 2008 على ما تقول.

وأكدت في شكواها أن الممثل وضع يده على جسدها في مرقص في مانهاتن.

وتمتد مسيرة كوبا غودينغ جونيور (51 عاما) على أكثر من ثلاثة عقود.

وقد اشتهر بفيلم "بويز إن ذي هود" (1991) قبل أن يؤدي أدواراً ثانوية مهمة في التسعينيات.

وقد نال جائزة أوسكار عن تأديته دور لاعب كرة قدم أميركية في فيلم "جيري ماكغواير" في العام 1997.