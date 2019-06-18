كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:49 مساءً - أعلن المجلس الأعلى للإعلام المصري استدعاء ” أحمد حسام ميدو ” المدير الفني لنادي مصر المقاصة المصري للتحقيق معه فيما نسب إليه من سب وقذف منشورا على صفحة تحمل إسمه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .
وأشار بيان المجلس أن ما نشره ميدو يتعارض مع الأخلاق العامة وآداب وقيم المجتمع وأن ذلك من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم .
وحدد المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام جلسة التحقيق غدا الأربعاء في الساعة الثانية عشر ظهرا .
وجاء رد ميدو حول استدعائه للتحقيق في مداخلة لبرنامج ” ملعب 9090 ” على راديو ” 9090 ” الذي يقدمه إبراهيم فايق بإنه فوجئ بقرار المجلس الأعلى للإعلام وكشف حقيقة هذا الحساب بإنه مزيف وصاحبه ولد صغير إسمه علي مقيم بدبي وإنه يحاول ابتزازه .. وأن زوجته تحدثت معه وطلبت منه إغلاق الحساب إلا إنه أكد لها إنه أكبر هاكر ويريد التقاط صور مع ميد وإذا لم ينفذ ذلك لن يغلق الحساب .
وإنه سيذهب للتحقيق لإثبات ذلك مستنكرا ما قام به المجل الأعلى للإعلام قائلا بإنه لا يجوز استدعاء أي شخص لمجرد نشر صفحة تحمل إسمه أخبارا سيئة لأن ذلك يساعد على ابتزاز النجوم من الشباب الصغير .. وعلق : ” إن الكلام الذي تم استدعائي بسببه لا يعقل وأنا مش مجنون لأكتب هذا الكلام ” .
واتخذ ميدو قرارا بعدم التفاعل مع مواقع التواصل الإجتماعي التي سببت له المشاكل سوى موقع ” إنستجرام ” فقط بنشر صوره الشخصية .
فهذه ليست المرة التي تسبب له التغريدات والسوشيال ميديا المشاكل فمنذ أشهر قليلة تمت إقالته من تدريب نادي الوحدة السعودي بسبب تغريدة مسيئة عبر حسابه على تويتر لأحد مشجعي الفريق .
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء أحمد حسام ميدو للتحقيق بسبب فيس بوك .. ويرد : ” أنا مش مجنون لأكتب هذا الكلام “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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