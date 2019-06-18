هيفاء وهبي تثير الجدل بأول صورة من المستشفى: “البوس البوس”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:49 مساءً - لا تزال النجمة هيفاء وهبي في المستشفى، تخضع للعلاج منذ شهر ونصف، بسبب إصابتها بمرض لم يتم الكشف عن طبيعته حتى الان.

وقد طمأنت هيفاء محبّيها بأول وصورتين لها من داخل المستشفى، وبدت فيها وهي محاطة بالأجهزة الطبيّة وأكياس المصل.

غير ان هيفاء وهبي اثارت الجدل بهذه الصور حيث كتبت على الاولى “اشقتلكم” فيما ظهرت على الثانية واثار قبلة على خدها وكتبت عليها “البوس البوس”.

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وكان من المقرّر أن تخرج هيفاء بداية الأسبوع الحالي إلى منزلها، إلا أنّ الفريق الطبّي المعالج، فضّل تركها في المستشفى لاستكمال علاجها.