اسيل عمران بإطلالة جريئة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:49 مساءً - أحدثت الفنانة السعودية أسيل عمران ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد احدث إطلالة لها. فقد أبهرت اسيل عمران متابعيها بعد نشرها صورة عبر حسابها على انستغرام والتي تألقت فيها بجامبسوت بتصميم غريب وغير متواز. وتميز الجامبسوت بكم طويل واحد مع كتف أخرى مكشوفة وبقطع قماش متداخلة مع فتحة عند الساقين. وأضافت إليه لمسة مميزة حيث وضعت قبعة كبيرة على رأسها. Advertisements وعلقت اسيل عمران على الصورة قائلة: “على قدر حلمك تتسع الأرض”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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