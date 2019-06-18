الهام الفضالة تحتفل بعيد ميلادها الـ 45.. وماذا قالت عن شبح الكبر في السن؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:49 مساءً - احتفلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة بعيد ميلادها الخامس والاربعين على طريقتها.

فقد نشرت الهام الفضالة، عبر حسابها على انستغرام، مجموعة صور وتدوينات مع هاشتاغ “عيد ميلادي”.

وقالت الهام الفضالة في حدى هذه التدوينات: “وأكملت خمسة وأربعين عاماً .. وأطفأت شمعة سنة جميلة قضيتها بكل تفاصيلها مع أسرتي وأهلي وأحبابي وبين جمهورٍ أحببته وأحبني.. لمرحلة الأربعين جمالٌ قد لا تدركها أي إمرأة .. فهي ليست مرحلة كِبرٍ بقدرِ ماهي مرحلة نضجٍ وقوة .. وإتزانٍ وترويٍ.. مرحلة جميلة نستحق أن نعيشها بكل تفاصيلها الجميلة تاركين خلفنا شبح الكبر في السن”.

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وتابعت الهام الفضالة: “ومنا هنا أرجو من الله أن يكون عامي هذا أجمل من كل عام .. مع أهلي وبناتي وأحبابي .. وكل عام وأنتم جمهوري الذي أحب”.