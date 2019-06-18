طفلة تدخل المستشفى للتطعيم تخرج مبتورة الإصبع .. والإصبع بالقمامة !!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:49 مساءً - شهدت إحدى المستشفيات في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية واقعة غريبة من نوعها حيث تفاجأ مواطن سعودي ببتر إصبع إبنته حديثة الولادة بعد ان قام بإدخالها المستشفى لتطعيمها إلا إنه تم تنويمها على حسب رأي الطبيب المعالج بحجة إنها تعاني من الصفار .

وقال والد الطفلة ” عبد الرحمن أحمد خميسي ” تفاصيل الواقعة قائلا : ” وضعت زوجتي طفلتنا داخل مستشفى تابع لصحة عسير وتم إخراجها وطفلتي دون تطعيم بحجة عدم وجود تطعيم في أجازة العيد وأن نراجعهم في وقت آخر .. وعدت لهم لتطعيمها وأجروا لها تحليل تبين منه أن لديها صفرا بنسبة 16 مما استدعى تنويمها وستظل بالمستشفى إلى يوم الأحد ونحن قد دخلنا يوم الاربعاء ” .

لاتفاجأ يوم الجمعة بإتصال من الممرضة تطلب مني الحضور لاستلام ابنتي التي كانت في حالة بكاء مستمر .

وتابع في حديثه : ” عند وصولنا للمنزل تفاجئنا بوجود ضمادة على أحد أصابعها ليتبين أن إصبعها ” الإبهام الأيسر ” مبتور .

وبعودتي إلى المشفى لإبلاغ المدير المناوب كان التبرير الصادم من إحدى الممرضات أن ما حدث للمولودة نتيجة إنها كانت ترضع من إصبعها مما أدى إلى قطعه .

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وتقدم والد الطفلة بشكوى لوزارة الصحة متضمنة حالة حالة طفلته الصحية التي تعاني نزفا من حين لآخر وتورم بيدها وفي حالة بكاء مستمر .

وكان مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير ” خالد بن عائض عسيري ” وجه بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في القضية بشكل عاجل والتحفظ على الملف الطبي للحالة وتقرر تأجيل سفر جميع من تعاملوا مع الحالة .

ليكشف والد الضحية منذ ساعات عن تفاصيل جديدة بالواقعة حسب ” عكاظ ” بأن ممرضة أبلغته إنها عثرت على الجزء المبتور من إصبع إبنته في حاوية نفايات بعد ان تم رميه بها وإنها قامت بأخذه وتسليمه لأحد المسئولين في المستشفى للاحتفاظ به .

وطالب الأب جميع الجهات المختصة بالتدخل وإعطاء كل ذي حق حقه .