باسم مغنية يغسل عناء «أسود» في اليونان مع زوجته.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرر الفنان اللبناني باسم مغنية أن يطير في رحلة للراحة والاسترخاء بعد موسم رمضاني مرهق، شارك فيه بمسلسل «أسود».
باسم رافق زوجته اخصائية التغذية شيرين منسى إلى إحدى جزر اليونان، وحرص على مشاركة الفانز بصورة خاصة جمعته بزوجته من أجواء رحلتهما، حيث تمنى لهما الفانز أجازة سعيدة وممتعة.
يُذكر أن باسم مغنية احتفل بزواجه من اخصائية التغذية شيرين منسى مدنياً في قبرص ديسمبر 2012، حيث ينتمي كل منهما لطائفة دينية مختلفة.
من ناحية أخرى، تألق باسم مغنية في مسلسل «أسود» أمام ورد الخال، داليدا خليل، الكو داوود، وغيرهم، وهو من تأليف كلوديا مرشيليان، ومن اخراج سمير حبشي، كما عُرض له حديثاً مسلسل «ثورة الفلاحين» الذي شارك في بطولته أمام نخبة من نجوم لبنان، وأبرزهم؛ ورد الخال، تقلا شمعون، إيميه صياح، سارة أبي كنعان، كارلوس عازار، وسام حنا، ختام اللحام، والعمل من تأليف كلوديا مرشيليان، ومن اخراج فيليب أسمر.
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